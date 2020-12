Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw mit Dosen beworfen und aus abgestellten Lkw Toilettenpapier entwendet

Mellenbach-GlasbachMellenbach-Glasbach (ots)

In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag wurde der hiesigen Dienststelle ein beschädigter Pkw VW gemeldet, der in der Karl-Marx-Straße abgestellt war. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort festgestellt, dass bislang unbekannte Täter den Pkw aus naher Distanz mit Konservendosen bewarfen und so Beschädigungen am Fahrzeug verursachten. Die geführten Ermittlungen im Nahbereich führten die Beamten zu einem unweit des Tatortes abgestellten Sattelzug, bei dem die Hecktür geöffnet und nach ersten Erkenntnissen eine Packung Toilettenpapier entwendet wurde. Aufgrund der vorgefundenen Spuren an beiden Fahrzeugen geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den Täter geben können, sich bei der Saalfelder Polizei unter Telefon 03671/560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell