Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

SonnebergSonneberg (ots)

Am Sonntag,27.12.2020, 02:45 Uhr fiel Beamten der PI Sonneberg in der Friedrich-Engels-Straße ein Radfahrer auf, welcher keine Beleuchtung am Rad hatte. Aus diesem Grund wurde der 28 jährige Sonneberger einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser wurde bei dem jungen Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,17 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

