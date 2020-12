Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Jugendhaus

Neustadt/ OrlaNeustadt/ Orla (ots)

Zwischen dem 18.12.2020 und dem 26.12.2020 drangen ein oder mehrere Täter gewaltsam in das Jugendhaus am Gamsenteich in Neustadt/ Orla ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Jugendtreffs durchsucht und die darin befindlichen Schränke durchwühlt. Es wurde eine Playstation, diverses Zubehör zu dieser Konsole sowie ein TV- Gerät entwendet. Der Wert der gestohlenen Sachen liegt bei ca. 800,- EUR. Der Sachschaden am Gebäude und am Inventar liegt bei ca. 600,- EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie dem Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.- Nummer: 036634310 entgegen.

