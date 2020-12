Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw beschädigt und Lkw aufgebrochen

MellenbachMellenbach (ots)

Am heutigen Samstag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Mellenbach (Ortsausgang Richtung Lichtenhain) ein beschädigter PKW VW stehen soll. Tatsächlich stellten die Beamten das demolierte Fahrzeug fest. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter aus Nahdistanz eine volle Dose Nudelsuppe, ein Glas Maiskölbchen und ein Glas Saure Gurken gegen die Fahrerseite geschmissen und dadurch beschädigt. Auch wurde das Gehäuse des linken Außenspiegel abgetreten und der Heckscheibenwischer abgebrochen. Weiterhin stellten die Beamten in der Nähe einen Lkw (Sattelzug) fest, bei welchem die Hecktür geöffnet und Teile der Ladung entwendet wurden. Dabei müssen sich der oder die Täter offensichtlich verletzt haben, da blutähnliche Anhaftungen festgestellt werden konnten. Ein Tatzusammenhang wird als sehr wahrscheinlich angesehen. Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

