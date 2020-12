Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhaus von Einbrecher(n) heimgesucht

NimritzNimritz (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie aus Nimritz, als sie am Freitag dem 25.12.2020 gegen 02:00 Uhr wieder nach Hause kamen. Ein oder mehrere Einbrecher drangen in ihrer Abwesentheit zwischen 21:00 Uhr und 02:00 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus ein. Anschließend suchten der oder die Täter im gesamten Haus nach Wertgegenständen. Neben einem Tablet- PC entwendeten der oder die Täter auch Bargeld, Schmuck und drei Ferngläser. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 036634310 entgegen.

