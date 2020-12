Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Elektrofachmarkt durch Diebe heimgesucht

PößneckPößneck (ots)

Am 25.12.2020 gegen 02:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Elektrofachmarkt in der Neustädter Straße in Pößneck ein und entwendeten Smartphones, Tablet- PCs und Laptops. Hierfür zerstörten sie die Eingangstür in der Ernst- Thälmann- Straße und begaben sich in den Verkaufsraum. Nachdem die Täter die Beute im Wert von ca. 5000,- EUR aus den Regalen entnommen hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1000,- EUR. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Elektronikartikel nimmt die Polizeiinspektion Saale- Olra unter der Telefonnummer: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell