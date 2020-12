Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund reißt Schafe

KleindembachKleindembach (ots)

Am 25.12.2020 gegen 12:30 Uhr bemerkte ein 40- jähriger Schafhalter einen Rottweiler in einer mit Elektrozaun umfriedeten Weide in Kleindembach. Bei Überprüfung der darin befindlichen Herde stellte der 40- jährige ein totes und drei weitere verletzte Schafe fest. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz braunen Rottweiler mit Halsband gehandelt haben. Hinweise zum verursachenden Hund und dessen Halter nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter der Nr.: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell