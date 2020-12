Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinderrad auf Forstweg zurückgelassen

BurgkBurgk (ots)

Am 22.12.2020 gegen 15:45 Uhr fand eine 45- jährige Spaziergängerin an Kreisstraße 550 zwischen Isabellengrün und Burghammer ein grünes Kinderfahrrad auf einem Forstweg. Das voll funktionsfähige Rad konnte bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Absuche am Fundort ergab keine Hinweise auf einen Unfall. Der rechtmäßige Eigentümer des Rads meldet sich bitte tel. bei der Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Nr.: 036634310.

