Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bad LobensteinBad Lobenstein (ots)

Am heutigen Morgen kam es in Bad Lobenstein zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 90 aus Richtung Saaldorf kommend. Kurz nach dem Ortseingang Bad Lobenstein beabsichtigte er, nach links in den Langen Weg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollission mit einem entgegenkommenden Pkw KIA, in welchem sich ein 38-jähriger Fahrer, sowie 35-jährige Beifahrerin befanden. In der weiteren Folge stieß der KIA noch gegen ein im Langen Weg wartenden Pkw NISSAN, wobei sich dessen 78-jähriger Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Die Insassen des KIA wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Der Fahrer des VW hingegen zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter herangezogen. Der VW und der KIA wurden anschließend abgeschleppt. Für ca. 5 Stunden kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

