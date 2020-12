Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit mehr als 1 Promille unterwegs

Neuhaus am RennwegNeuhaus am Rennweg (ots)

In Neuhaus in der Robert-Koch-Straße wurde am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde. Ihn erwartet nun eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

