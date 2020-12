Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu versuchtem Einbruchsdiebstahl gesucht

Neuhaus am RennwegNeuhaus am Rennweg (ots)

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es am Freitag, den 18.12.2020, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Ein bzw. mehrere bisher unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Firmengebäude in der Straße Am Bornhügel ein. Es wurden offensichtlich mehrere Werkzeugkoffer deponiert und zum Abtransport bereitgestellt. Diese wurden jedoch zurück gelassen, da der oder die Täter vermutlich bei der Diebstahlshandlung gestört wurde/n. Die Polizei sucht Zeugen, die dahingehend, speziell gegen 22:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 in Verbindung zu setzen.

