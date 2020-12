Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschießen Haus

Mupperg/FöritztalMupperg/Föritztal (ots)

In der Nacht zum vergangen Freitag gaben unbekannte Täter zwei Schüsse auf ein Haus in Mupperg ab. Die Projektile (vermutliches Kaliber ca. 5 Millimeter) durchschlugen die Jalousie des Schlafzimmerfensters einer 72-jährigen Bewohnerin und prallten an der Scheibe bzw. dem Rahmen ab. Personen wurden dabei nicht verletzt. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) bzw. jede andere Polizeidienststelle.

