Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heizgerät setzt Hochsitz in Brand

Neuhaus/Rwg.Neuhaus/Rwg. (ots)

Am späten Freitagnachmittag betrieb ein 54-jähriger Jagdpächter ein Heizgerät auf einem Hochsitz in der Nähe von Neuhaus/Rwg. Dabei verlies er zwischenzeitlich für ca. eine Stunde den Hochsitz und das eingeschaltete Heizgerät. In dieser Zeit kam es zu einer Brandentstehung im Hochsitz. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell