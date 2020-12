Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beifahrer führt Drogen mit sich

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in Rudolstadt ein Pkw VW kontrolliert. Dabei stellten die Beamten im Besitz des 23-jährigen Beifahrers Cannabis im niedrigen 2-stelligen Grammbereich fest. Auch in dessen Wohnung wurden die Polizisten anschließend fündig. Es wurden vermutliche synthetische Drogen, ebenfalls im niedrigen zweistelligen Grammbereich, sowie in Deutschland nicht erlaubte Feuerwerkskörper aufgefunden. Gegen den Mann, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, sind entsprechende Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz eingeleitet worden.

