Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrfacher Ladendiebstahl

SchleizSchleiz (ots)

Am 19.12.20 gegen 13:15 Uhr wurde eine pöbelnde Person im Bereich des Edeka-Marktes in der Geraer Straße in Schleiz gemeldet. Bei dem 37-jährigen konnten in der weiteren Folge mehrere Sachen wie Bierdosen und ein Nutellaglas ohne Kaufnachweis festgestellt werden. Diese Sachen stammen vermutlich aus verschiedenen Einkaufsmärkten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet. Um 16:00 Uhr folgte die nächste Meldung zu dem 37-jährigen. Wieder befand er sich im Bereich der Geraer Straße, diesmal im Lidl-Markt. Dort öffnete er im Markt eine noch nicht bezahlte Bierdose und trank dieser zur Hälfte aus. Nach dem Ladenverweis folgte wieder die Durchsuchung der Person. Hierbei wurden erneut alkoholische Getränke ohne Kaufnachweis aus einem anderen Getränkehandel aufgefunden. Es folgte ein Platzverweis und das nächste Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl.

