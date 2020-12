Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Küchenbrand zum Frühstück

Saalfeld (ots)

Am Samstagmorgen sorgte eine kurzzeitig unbeobachtete elektrische Weihnachtsbeleuchtung für eine böse Überraschung in der Adlerstraße. Diese entzündete sich vermutlich durch einen technischen Defekt, setzte den Esstisch und später Teile der Küche einer Doppelhaushälfte in Brand. Der Hausbewohner, der sich zu dieser Zeit im Keller befand, wurde durch die starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Nur durch deren schnelles und couragiertes Handeln konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Dennoch entstand ein geschätzter Schaden von ca. 40000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

