Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit mehr als 1 Promille unterwegs

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am Freitagnachmittag hielten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld einen 42-jährigen Mann aus Saalfeld mit seinem Pkw Ford in der Niederen Köditzgasse an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Den auffälligen Atemalkoholgeruch begründete der Mann mit einem "Feierabendbier". Dieses reichte dann für einen Wert von 1,2 Promille beim anschließenden Atemalkoholtest. Was folgte waren die Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell