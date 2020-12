Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall in Schleiz gesucht.

SaalfeldSaalfeld (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am 18.12.2020 ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Schleiz in der Oschitzer Straße. Dabei fuhr ein PKW auf eine Verkehrsinsel auf der Oschitzer Straße und beschädigte ein Verkehrsschild. Zuvor befur der verunfallte PKW Fiat die Oschitzer vom Parkplatz des Netto-Marktes kommend. Beim Auffahren auf die Oschitzer Straße kam es zu einem Beinaheunfall. Der Fahrer eines vermutlichen PKW Audi Kombi in grauer Farbe konnte gerade noch auf die Gegenfahrbahn ausweichen und so einen Unfall verhindern. Durch das Ausweichmannöver musste ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Gefahrenbremsung machen. Als Zeugen werden nun der Fahrer des Audi und die Fahrer der in Richtung Schleiz stadteinwärts fahrenden Fahrzeuge.

Die Zeugen können sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla wenden.

Telefon: 03663/4310 Fax: 03663/431199 E-Mail:pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell