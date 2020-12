Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung der LPI Saalfeld vom 19.12.2020 nach Vermisste Kinder aus Langenorla und Pößneck (Saale-Orla-Kreis)

Ein Dokument

SaalfeldSaalfeld (ots)

Seit gestern, 18.12.2020, werden der 11-jährige Lenny-Tyler Perrey und der 13-Jährige Ian Bachstein aus einer Wohngruppe in Langenorla vermisst. Weiterhin wird die 12-jährige Maria Kubelki aus einem Mädchenheim in Pößneck vermisst. Die beiden Jungs sind wahrscheinlich zusammen unterwegs, möglicherweise auch zusammen mit dem Mädchen. Es gab in der kürzeren Vergangenheit bereits Vermisstenfälle, wo das Mädchen in Gera, die beiden Jungs in Weida bzw. die drei Kinder zusammen in Pößneck aufgegriffen wurden.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Informationen vor:

Lenny-Tyler

- ca. 1,52 m groß und schlank - dunkelblonde Haare, ganz kurz rasiert - Bekleidung: schwarzer Pullover, dunkelgraue Jogginghose, grauer

Windbreaker

Ian:

- ca. 1,57 m groß und schlank - blond-orangefarbene Haare, Seiten ausrasiert, oben länger - Narbe an der Oberlippe - Bekleidung: rot-schwarzer-Pullover, schwarze Jogginghose, grauer

Windbreaker

Maria:

- ca. 1,60 m groß und schlank - dunkle, auberginefarbene Haare - Bekleidung: Jacke mit Tarnfarben, graue Jogginghose, schwarze

Turnschuhe.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Hinweise zum Aufenthalt der Kinder nimmt die Polizeiinspektion Schleiz unter Rufnummer 03663 4310, die Kriminalpolizei in Rudolstadt unter Rufnummer 03672 4171464, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell