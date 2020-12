Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte gesucht

Neuhaus am RennwegNeuhaus am Rennweg (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagnachmittag, 15:45 Uhr, bis Mittwochmorgen 04:00 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Rennsteigstraße in Neuhaus am Rennweg ein. Nachdem der oder die Täter sich über ein Fenster unberechtigt Zutritt verschafften, wurden mehrere Türen eingetreten sowie Büro- und Versorgungsräume durchsucht, sodass zunächst hoher Sachschaden entstand. Ein in den Räumlichkeiten befindlicher Tresor wurde geöffnet, sodass bisherigen Ermittlungen zufolge Bargeld entwendet wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld führte die Spurensuche und -sicherung durch und bearbeitet das Verfahren des Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum richten Sie bitte an die KPI Saalfeld unter 03672-4171464.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell