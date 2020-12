Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weitere Ermittlungen nach Festnahme von 40-Jährigem im Zusammenhang mit Betäubungsmittelfund

SonnebergSonneberg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.12.2020 "Durchsuchung führt zu großem Betäubungsmittelfund": Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen, betreffend den am vergangenen Freitag (11.12.2020) inhaftierten 40-jährigen Deutsch-Iraner, verzeichnen die Beamten der KPI Saalfeld noch einen weiteren Erfolg. Nachdem die Ermittler auf ein Bankdepot aufmerksam wurden konnten noch weitere, große Mengen Bargeld sowie mehrere, teils sehr hochwertige Schmuckstücke am Dienstag aufgefunden und sichergestellt. Am Mittwochvormittag wurde zudem ein Fahrzeug des Beschuldigten zum Zwecke der Gewinnabschöpfung beschlagnahmt. Bei dem Betäubungsmittelfund am vergangenen Donnerstagmorgen (10.12.2020) waren über 1 Kilogramm Heroin sowie Haschisch und Opium aufgefunden worden. Insbesondere bei dem Heroinfund handelt es sich um die bislang größte Betäubungsmittelfeststellung der LPI Saalfeld dieses Rauschgiftes.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell