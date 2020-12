Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach mehrfachem Diebstahl aus Supermarkt gesucht

SonnebergSonneberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag (15.12.2020) beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Dammstraße in Sonneberg einen Mann beim Ladendiebstahl. Nachdem er die Lebensmittel in seiner Umhängetasche verstaut hatte und beabsichtigte, den Kassenbereich ohne Bezahlung zu passieren, sprach die 54-jährige Verkäuferin den Mann an und forderte die Herausgabe des Beutegutes. Daraufhin stieß der bislang Unbekannte die Frau mit beiden Händen gegen den Oberkörper, sodass sie zu Boden fiel und sich dadurch leicht verletzte. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin mit dem Diebesgut unerkannt mit seinem Fahrrad in Richtung Oberlinder Straße und konnte auch trotz sofortig durchgeführten Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagen nicht angetroffen werden. Folgende Personenbeschreibung zum Flüchtigen liegt bisherigen Erkenntnissen zufolge vor: -männlich, etwa 175 cm groß und von schlanker Statur -etwa 20-30 Jahre alt -bekleidet mit grauer Jacke und einer Mütze -mitgeführt wurde eine blaue Adidas-Sporttasche -Flucht erfolgte mit weißen Herrenrad

Es wird gegen den jungen Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Nach Angaben der Verkäuferin kam es bereits in der Vergangenheit durch den Mann zu einem Diebstahl, bei welchem er ebenfalls unerkannt flüchtete. Zeugen, welche Hinweise zur gesuchten Person geben können, werden gebeten sich an die PI Sonneberg unter 03675-8750 zu wenden.

