Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Tanna/ MielesdorfTanna/ Mielesdorf (ots)

Am 15.12.2020 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 75- jährige Hyundai- Fahrerin die L1089 von Unterkoskau kommend in Richtung B282. An der Einmündung zur B282 beabsichtigte die 75- jährige Fahrerin nach links in Richtung Schleiz abzubiegen. Hierbei missachtete sie einen von Schleiz kommenden Land Rover auf der B282. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 75- jährige Fahrerin des Hyundais schwer an der Schulter und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Plauen verbracht werden. Der 51- jährige Fahrer des Land Rovers blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

