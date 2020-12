Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

SchleizSchleiz (ots)

Am 15.12.2020 gegen 15:45 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen Pkw Citroen am Komtursteig in Schleiz. Im Rahmen der Kontrolle reagierte ein Drogenvortest bei der 19- jährigen Fahrerin (deutsch) positiv auf Cannabis. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz angeordnet. Die Fahrerin des Citroens erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz; 500,- EUR Bußgeld; ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell