Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geländer durch Lkw beschädigt

WurzbachWurzbach (ots)

Am 15.12.2020 gegen 08:30 Uhr wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Lkw in Wurzbach, an der Einmündung Leutenberger Straße, Lobensteiner Straße das Geländer am dort entlang laufenden Fußweg erheblich beschädigte. Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ der Fahrer mit seinem Lkw die Unfallstelle, ohne seiner Fest- und Vorstellungspflicht nachzukommen. Am Geländer und am Fußweg entstand ein Sachschaden von 10.000,- EUR. Ob es sich um einen Abbiegefehler oder um einen Fehler beim Wenden handelte, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise zum Verursacher- Lkw und dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter 036634310 entgegen.

