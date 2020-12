Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti am Viadukt

Bad LobensteinBad Lobenstein (ots)

Zwischen dem 07.12.2020 und dem 15.12.2020 schmierten der oder die bislang unbekannten Täter mit schwarzer Farbe verschieden Symbole an die Bahnbrücke und auf zwei Werbeschilder in der Saalstraße in Bad Lobenstein. Unter den angebrachten Zeichen befanden sich auch Symbole einer verfassngswidrigen Organisation. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 036634310 entgegen.

