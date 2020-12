Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses

SonnebergSonneberg (ots)

Bisher unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Bert-Brecht-Straße und brachen im Keller des Hauses zwei Parzellen auf. Daraus wurden alkoholische Getränke, ein Bohrschrauber und ein Schleifgerät entwendet. Der Wert des Beutegutes beträgt ca. 200 Euro. Die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl wurden aufgenommen. Wer sachdienliche Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 mit der Polizeiinspektion Sonneberg in Verbindung zu setzen.

