Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weihnachtsbäume gestohlen

Bad BlankenburgBad Blankenburg (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Polizei der Diebstahl von 15 Weihnachtsbäumen im Gesamtwert von ca. 450,- Euro mitgeteilt. Im vermutlichen Tatzeitraum vom 12.12.20, 16:00 Uhr bis zum 14.12.20, 09:00 Uhr, zerschnitten unbekannte Täter einen Spanngurt, welcher einen Bauzaun sicherte und gelangten so auf den Platz mit den gelagerten Weihnachtsbäumen in der Rudolstädter Straße. Hinweise hierzu erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) bzw. jede andere Polizeidienststelle.

