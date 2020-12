Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit Folgen

PößneckPößneck (ots)

Am 14.12.2020 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 58- jährige Audi- Fahrerin in Pößneck die Carl-Gustav-Vogel-Straße in Richtung Lohstraße. An der Einmündung zur Lohstraße musste die 58- jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender 62- jähriger Suzuki- Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf dem Audi auf. Die Audi- Fahrerin erlitt durch das Auffahren Schmerzen im Halswirbelbereich. Ein medizinische Versorgung war vor Ort nicht nötig. Trotz erheblicher Schäden am Heck des Audis und an der Front des Suzukis blieben beide Fahrzeuge fahrbereit.

