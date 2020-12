Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

LichteLichte (ots)

Am Freitag, 11.12.2020, befuhr gegen 06:45 Uhr die Fahrerin eines Pkw Mazda die Lichtetalstraße in Richtung Neuhaus als eine 79-jährige Dame die Straße überqueren wollte und unmittelbar vor dem herannahemden Pkw auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin wobei sich diese schwerste Verletzungen zuzog und in Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell