Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in der Karlstraße aufgeklärt

SonnebergSonneberg (ots)

Beim Ausparken mit seinem Pkw Skoda kollidierte am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr in der Karlstraße ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Pkw Honda und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Ohne sich jedoch um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der junge Mann von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Mann als Verursacher schnell ermittelt werden. Er muss sich nun wegen dem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell