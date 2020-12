Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Lichtzeichenanlage kollidiert

Sonneberg / KöppelsdorfSonneberg / Köppelsdorf (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw BMW aus Richtung Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Innenstadt Sonneberg. Beim Anfahren auf nasser Fahrbahn an der Kreuzung Neuhäuser Straße / Max-Planck-Straße geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Es kam zur Kollision mit einer Lichtzeichenanlage wobei diese beschädigt wurde.

