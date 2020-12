Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster Senior wird nach aufwendiger Suche wohlbehalten aufgefunden

SteinachSteinach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 81-jähriger Mann aus einem Seniorenheim in Steinach als vermisst gemeldet. Die zahlreich eingesetzten Beamten begannen nach Notrufeingang unverzüglich mit der Suche des stark dementen und auf Medikamente angewiesenen Seniors, welcher vermutlich durch einen Notausgang die Einrichtung verlassen hatte. Neben Unterstützungskräften zur weiträumigen Absuche war auch ein Fährtensuchhund im Einsatz. Der angefragte Polizeihubschrauber konnte aufgrund dichten Nebels nicht starten und die Suche begleiten. Weiterhin unterstützte die Rettungshundestaffel Ostthüringen den Einsatz bis in die frühen Morgenstunden- die Hunde konnten zwar mehrere Fährten aufnehmen, doch letztendlich den Vermissten zunächst nicht aufspüren. Glücklicherweise meldete sich am Sonntagmorgen dann der Mitarbeiter eines Hotels in Steinach und teilte eine männliche, augenscheinlich verwirrte Person in den Hotelräumlichkeiten mit. Der 81-Jährige wurde wohlbehalten im Hotel angetroffen und an das Seniorenheim übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell