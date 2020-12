Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand

TeichelTeichel (ots)

Am Sonntagabend bemerkte eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug im Milbitzer Weg in Teichel. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand des VW Golf nach etwa 20 Minuten löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich, wodurch hoher, bisher nicht genau bezifferbarer, Sachschaden entstand. Weiterhin wurde an daneben abgeparkter Skoda leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell