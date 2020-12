Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer macht Feuerwehr- und Polizeieinsatz erforderlich

TeichrödaTeichröda (ots)

Am späten Sonntagnachmittag teilten Anwohner ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer in einem Waldgebiet in Teichröda mit. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein 69-Jähriger auf seinem Wald- und Wiesengrundstück Baumschnitt verbrannt hatte. Das Feuer mit einem Durchmesser von etwa 2 Metern war gänzlich unbeaufsichtigt, sodass die Polizeibeamten im Nachgang den Verantwortlichen aufsuchten. Dieser war bereits aus einem ähnlich gelagerten Sachverhalt aus der vorherigen Woche bekannt. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Es wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr gegen den Verursacher ermittelt.

