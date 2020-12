Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am Samstagabend rückte die Feuerwehr wegen des Verdachts eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße aus. Glücklicherweise wurde schnell bekannt, dass weder die angetroffenen Frau, noch ihr pflegebedürftiger Ehemann, verletzt wurden. Es stellte sich heraus, dass die 77-jährige Wohnungsinhaberin Essen auf dem Elektroherd zubereitet und die "falsche" Herdplatte eingeschaltet hatte. Daraufhin schmorte eine darauf abgestellte Plastikschüssel und eine Glasplatte zersprang. Es kam dann zu einer leichten Rauchentwicklung in der Wohnung, die Gebäudesubstanz oder andere Gegenstände wurden nicht beschädigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Dame ergab einen Wert von über 2 Promille-vermutlich hatte sie aufgrund dessen die Herdplatten verwechselt.

