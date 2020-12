Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 51-Jähriger attackiert 35-Jährigen aus banalen Gründen mit Werkzeug

Saalfeld/RemschützSaalfeld/Remschütz (ots)

Am Freitagnachmittag erstattete ein 35-Jähriger Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen einen 51-Jährigen. Es hatte sich folgendes zugetragen: Gegen 14.30 Uhr parkte der spätere Geschädigte sein Fahrzeug im Sandgrubenweg in Saalfeld/ OT Remschütz auf einer, nicht als Privatparkplatz gekennzeichneten, Schotterfläche, um einen Bekannten zu besuchen. Als er kurz darauf zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass er eingeparkt worden war und bat deshalb im dahinter befindlichen Wohnhaus, die Fahrzeuge um zuparken. Der 51-jährige Hauseigentümer regte sich zunehmend auf und nahm im Laufe des Gespräches den Bedienhebel eines Wagenhebers auf und verletzte den 35-Jährigen damit, sodass dieser eine blutende Wunde an der Hand aufwies. Zudem bedrohte der Beschuldigte ihn mit den Worten, ihn zu erschlagen und im Anschluss im Wald zu vergraben. Erst, nachdem der Bekannte des jungen Mannes zu Hilfe eilte, parkte der Beschuldigte die Fahrzeuge um.

