Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson in Pößneck entwendet

Pößneck, Saale-Orla-KreisPößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in Pößneck aus einem Gartengrundstück eine Simson S51 entwendet. Unbekannte begaben sich im Schutz der Dunkelheit auf das Gartengrundstück in der Rosa-Luxemburg-Straße und entwendeten das Kleinkraftrad, welches unter einem Carport abgestellt und durch Ketten gesichert war. Der Wert des Mopeds wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die rote Simson S51 war in einem sehr guten Zustand und hatte als besonderes Merkmal rote Lenkergriffe.

Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen. Ein originales Bild der entwendeten Simson wird angehangen.

