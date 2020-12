Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorsicht vor Betrügern

SaalfeldSaalfeld (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Sonneberg fiel einem Betrüger zum Opfer. In einem Internetchat versprach ihr ein unbekannter Mann eine romantische Beziehung. Da er sich aber angeblich in einer militärischen Mission im Ausland befindet, kann er nur durch Ablöse nach Deutschland kommen. Auf dem Weg nach Deutschland taten sich dem Mann angeblich noch verschiedene Hindernisse auf, welche ebenfalls mit finanziellen Aufwendungen verbunden waren. Aus diesem Grund bat der "Liebhaber" seine Chat Bekanntschaft um finanzielle Unterstützung. Die Frau lies sich mehrmals auf die Geldforderungen ein und überwies so eine 4-stellien Betrag. Die Vorgehensweise ist im Internet als LOVE-Scamming bekannt und nachlesbar.

Da diese Frau nicht das einzige Opfer ist und derartiger Betrüger immer wieder Erfolg haben, wird um Vorsicht und Zurückhaltung gebeten. Im Zweifelsfall können Sie sich mit der Polizei in Verbindung setzen und um Rat bitten. Auf keinen Fall dürfen Sie Geld an Personen überweisen überweisen, die sie nicht kennen bzw. keine Bezug haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

