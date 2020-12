Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: alkoholisierter Radfahrer

RudolstadtRudolstadt (ots)

Während einer Streifenfahrt gegen 02:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen sah eine Streife in Rudolstadt in der Oststraße einen Radfahrer auf dem Gehweg in Richtung Kirchhasel fahren. Auffällig kam den Beamten die "Schlangenlinienfahrt" des Radfahrers vor. Um zu prüfen, ob dies lediglich am nicht eingeschalteten Licht lag, wurde der Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch bei dem 44 jährigen einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Bei dem Radfahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst, gegen ihn wird wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell