Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 15-jähriger Mopedfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Miesitz, Saale-Orla-KreisMiesitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 22.00 Uhr wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er auf dem Verbindungsweg von Dreitzsch in Richtung Miesitz unterwegs war. Dabei stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte postiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Nach dem Abschluss der Maßnahmen wurde der junge Mann an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

