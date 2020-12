Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Am Ehrentag auf Abwegen

Zollgrün, Saale-Orla-KreisZollgrün, Saale-Orla-Kreis (ots)

Seinen Ehrentag hatte sich ein 55-jähriger Fahrzeugführer sicher anders vorgestellt. Kurz nach 07:00 Uhr war er am Samstag in Zollgrün in Richtung Gefell unterwegs, als ihm im Fahrzeug etwas herunter fiel. Deshalb war er kurzzeitig abgelenkt, kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Grundstücksumfriedung. Dadurch entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. An der Grundstücksumfriedung entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

