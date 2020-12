Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

TriptisTriptis (ots)

Am 12.12.2020 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla einen 61- jährigen Opel- Fahrer in der Zeppelinstraße in Triptis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 61- jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck angeordnet.

