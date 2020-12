Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug macht sich selbstständig und prallt gegen Geländer

Bad Lobenstein, Saale-Orla-KreisBad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 06:15 Uhr stellte ein Zeitungszusteller sein Fahrzeug im Bereich des Röhrleswegs ab, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Dabei versäumte er es die Handbremse richtig anzuziehen, sodass das Fahrzeug sich selbstständig machte und gegen ein Geländer rollte. Dieses wurde dabei stark beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, es war nicht mehr fahrtüchtig. Der Schaden am Geländer wird mit etwa 1500 Euro beziffert.

