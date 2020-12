Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Opel kollidierte mit Kleinkraftrad: Fahrer wird leicht verletzt

Bad BlankenburgBad Blankenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein Moped-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Blankenburg leicht verletzt. Kurz vor 07 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Opel-Fahrer von der Straße Am Anger nach links in die Königseer Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer jedoch einen aus Richtung Watzdorf kommenden Kleinkraftradführer und kollidierte mit diesem. Der 17-jährige Mopedfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

