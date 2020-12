Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Scheibe mit Stein eingeschlagen und Dokumente aus Fahrzeug entwendet

Frankenblick / EffelderFrankenblick / Effelder (ots)

Ein bisher unbekannter Täter schlug am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 04:45 Uhr die Fahrerseite eines geparkten Pkw BMW in der Sonneberger Straße ein und entwendete aus dem Fahrzeug diverse Personaldokumente sowie eine Kreditkarte. Der verursachte Sachschaden am Pkw beträgt ca. 1000 Euro. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruchsdiebstahl machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

