Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Funkstreifenwagen und VW Golf-Fahrerin

SonnebergSonneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen sowie einer dahinter fahrenden Fahrzeugführerin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die Funkstreifenwagenbesatzung die Neustädter Straße in Richtung stadtauswärts. Aufgrund eines dringenden Einsatzauftrages beabsichtige die Fahrzeugführerin des Einsatzfahrzeuges, den PKW zu wenden. Unter eingeschaltetem Blaulicht scherte die Fahrzeugführerin leicht nach rechts aus um eine Wendung durchzuführen und in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. In diesem Moment wurde sie von einer bis dato hinterherfahrenden, 21-Jährigen überholt, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Funkstreifenwagen sowie am betroffenen VW Golf entstand Sachschaden- alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme wurde durch eine benachbarte Dienststelle durchgeführt, die Ermittlungen zum genau Unfallhergang und -ablauf werden bei der LPI Saalfeld geführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell