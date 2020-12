Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrzeuge brennen- vermutlich ist ein technischer Defekt ursächlich

RudolstadtRudolstadt (ots)

In der vergangenen Nacht meldete ein Anwohner aus der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt drei in Brand stehende Fahrzeuge. Die Situation vor Ort bestätigte sich: Nachdem der Anwohner gegen 03:30 Uhr einen lauten Knall vernommen hatte und aus dem Fenster sah, brannten bereits mehrere PKW auf einem Parkplatz. Die Feuerwehr war über 30 Minuten damit beschäftigt, den Brand zu löschen- vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich. Drei der in Reihe abgeparkte Fahrzeuge, einschließlich dem Verursacherfahrzeug, brannten durch das Feuer nahezu völlig aus. Zwei weitere Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Alle Eigentümer wurden bereits informiert- es entstand hoher, bisher nicht genau bezifferbarer Sachschaden. Ein Feuerwehrmann musste nach Abschluss der Löscharbeiten unter Einsatz der Atemschutzmaske aufgrund von Atemwegsproblemen im Krankenhaus behandelt werden.

