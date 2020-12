Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher entwenden Werkzeug, Bekleidung und Moped-Anhänger

RudoldtadtRudoldtadt (ots)

Zwischen Montagabend (07.12.2020) und Dienstagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Jenaischen Straße in Rudolstadt ein. Vermutlich mit einem Hebelwerkzeug griffen der/die Täter die Balkontür an und gelangten so in die Räumlichkeiten. Neben Werkzeug und Bekleidung wurde auch ein auf dem Grundstück abgestellter Moped-Anhänger ("DDR-Fabrikat") entwendet. Neben dem Entwendungsschaden entstand Sachschaden an der Balkontür. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Meldungen zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum (07.12.2020 18.00 Uhr bis 08.12.2020 15.30 Uhr) nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

