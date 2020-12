Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Linkskurve von Fahrbahn abgekommen

RemptendorfRemptendorf (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020 befuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer die L1102 von Liebschütz kommend in Richtung Ziegenrück. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Bankette. Er kam erst an einer Baumgruppe zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

